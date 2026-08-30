Cilli: "Leao si è accontentato del compitino e non è stato super iper professionale in campo e fuori"

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Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul calciomercato delle big.

Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul calciomercato delle big: "Le cose vanno dette prima, anche con il rischio di essere smentiti: la Roma, per quanto fatto nello scorso anno e per quello che è stato aggiunto in questa sessione estiva, è l’antagonista dell’Inter. Non il Napoli di Massimiliano Allegri, che non convince per niente (ma siamo all’inizio). E nemmeno il Milan, nonostante i due successi (anche belli per come sono arrivati) contro due avversari soft come Torino e Venezia.

Ai saldi è andato via Rafael Leao. Ma non in Premier League, nemmeno nella Liga e nemmeno in uno dei super top club d’Europa. Leao è stato acquistato dal Galatasaray per 44 milioni e, con tutto il rispetto per il club turco, questa la dice lunga su un percorso personale fatto di punti bassi, alcuni anche bassissimi, e pochi alti su cui ci ha costruito un castello che è venuto giù con il tempo. Per potenzialità poteva essere un crack, si è accontentato del compitino e non è stato super iper professionale in campo e fuori. Aveva tutto per spaccare e invece va via con un bagaglio pieno di rimpianti. Peccato, ma ognuno è artefice del proprio destino".