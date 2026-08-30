Turci: "Amorim chiama Goncalo Ramos, si confronta con lui, lo cerca: è necessario per il suo gioco"

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Tommaso Turci, bordocampista di Milan-Venezia per Dazn, si è così espresso su Instagram raccontando la partita di Goncalo Ramos.

Tommaso Turci, bordocampista di Milan-Venezia per Dazn, si è così espresso su Instagram raccontando la partita di Goncalo Ramos, attaccante rossonero a segno venerdì sera contro i lagunari: "A inizio partita Gonçalo Ramos sembra sentire la pressione di San Siro. La pulizia tecnica spalle alla porta non è quella solita: un paio di appoggi fuori misura e quegli errori sotto porta che non ti aspetti da lui.



È una gara di sofferenza, sporca tecnicamente e poco brillante, soprattutto nei primi minuti. La sua forza, come racconta Amorim, è però quella di restare libero di testa. Lo dimostra quando Saelemaekers gli serve il pallone che spalanca il match: Gonçalo è lucido, si muove coi tempi giusti e batte Stankovic. Dà l’impressione di essere già parte del gruppo, a suo agio coi nuovi compagni. Il mister lo chiama, si confronta con lui, lo cerca. Perché la sua prestazione è necessaria affinché la squadra possa sviluppare il calcio che vuole l’allenatore. Il primo gol in rossonero certifica la dimensione mondiale del giocatore: per impatto sul pallone e velocità di esecuzione. Ne vedremo tanti così. Da sempre la maglia numero 9 del Milan è pesante. Addosso a Gonçalo Ramos, invece, sembra già un po’ più leggera".