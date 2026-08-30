Ravezzani pronostica: "Domenica capiremo se il gioco di Amorim possa reggere anche contro avversari di caratura superiore"

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Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla strategia di gioco del Milan di Ruben Amorim.

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla strategia di gioco del Milan di Ruben Amorim: "Il Milan ha prodotto tanto ed è quindi un passo avanti rispetto al Milan di Allegri, che oggi appare molto più abbottonato. Qual è il rischio? Lo sappiamo bene: giocando con una linea difensiva così alta e con una pressione costante nella metà campo avversaria, qualsiasi smagliatura o errore nell'ordito difensivo sulla trequarti rischia di spalancare il campo alle ripartenze degli attaccanti. Gli avanti del Venezia sono scappati in due o tre occasioni, costruendo un paio di palle gol notevoli.

Cosa succederà domenica a Torino contro la Juventus? È qui che, a mio avviso, si gioca un primo snodo fondamentale della stagione rossonera. Dopo questo avvio positivo e in linea con le attese, la sfida contro i bianconeri ci farà capire due cose fondamentali:

Primo: se Gonçalo Ramos sia qualcosa di più di un semplice "buon centravanti" — ruolo che ha comunque dimostrato di ricoprire bene tra la gara di Torino e quella col Venezia, trovando anche la via del gol. Capiremo se contro la Juve siamo di fronte a un profilo di spessore superiore (pur senza parlare di fuoriclasse).

Secondo, e soprattutto: capiremo se la filosofia di gioco così offensiva di Amorim possa reggere anche contro avversari di caratura superiore rispetto a un Torino condizionato dalle assenze o a un Venezia neopromosso.

Quello di domenica è un banco di prova che, paradossalmente, pesa più per i rossoneri che per la formazione bianconera, di cui conosciamo ormai abbastanza bene sia le virtù sia i limiti".