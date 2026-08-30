Chinellato: "Glasner, che gioca col 3-4-2-1 come Amorim, ha bollato Hutchinson come esubero"

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Davide Chinellato, corrispondente de La Gazzetta dello Sport in Inghilterra, si è così espresso su Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan.

Davide Chinellato, corrispondente de La Gazzetta dello Sport in Inghilterra, si è così espresso su Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan: "Omari Hutchinson si è evoluto in un trequartista mancino che ama partire da destra ma sa giocare sull’intero fronte d’attacco, e nel 3-4-2-1 di Amorim sembra naturalmente destinato ad occupare la posizione da numero 10 sulla destra. Non è ancora un prodotto finito, ma un talento che a San Siro e nel calcio italiano dovrà trovare la sua dimensione. Parte di quello che Hutchinson è ora lo deve ai due anni all’Ipswich Town, dove l’allenatore McKenna lo ha fatto lavorare anche sulla parte difensiva del suo gioco facendogli studiare Mo Salah e Sadio Mané. “Sono una spugna, non ho paura di chiedere consigli” ha raccontato qualche anno fa in un’intervista. Gli insegnamenti di McKenna (“Ha la mentalità giusta per raggiungere il suo massimo potenziale” raccontò di lui il tecnico ai tempi dell’Ipswich) gli sono serviti per migliorare in difesa, per aggiungere il pressing in fase di non possesso alla creatività offensiva.

Non gli sono bastati, però, per sfondare al Forest, dove complici i quattro allenatori diversi nella scorsa stagione ha messo insieme un gol e 5 assist in 1688 minuti spalmati in 31 presenze, di cui 17 da titolare. Il nuovo tecnico del Forest Glasner, che gioca con un 3-4-2-1 simile a quello di Amorim, lo ha bollato come esubero nonostante fino all’arrivo di Liam Delap questa settimana fosse l’acquisto più caro nella storia del Forest (43,4 milioni di euro investiti la scorsa estate per prenderlo dall’Ipswich)".