Sabatini convinto: "Il Milan ha preso due giocatori forti colmando le lacune dell'anno scorso"

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla vittoria del Milan di Amorim contro il Venezia.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla vittoria del Milan di Amorim contro il Venezia: "È giusto dirlo: nel primo tempo il Milan ha sofferto. Fino al gol di Gonçalo Ramos c'è stato qualche brivido di troppo per i tifosi presenti. Il piccolo Venezia neopromosso, guidato dall'ex rossonero Giovanni Stroppa, ha messo in difficoltà un Milan che spesso le difficoltà se le è create da solo, complici gli errori sottoporta dello stesso Ramos. Parliamo pur sempre di un attaccante da oltre 70 milioni: il bomber che serviva già l'anno scorso, esattamente come Gila rappresenta il rinforzo difensivo che mancava.

Il Milan dà l'impressione di aver inserito due profili perfetti per colmare le lacune della passata stagione. Il calcolo aritmetico diventa quasi banale: l'anno scorso la squadra è arrivata quinta e oggi non può che migliorare grazie all'innesto di un vero numero 9 e di un difensore rapido ed efficace nei recuperi.

Su Gonçalo Ramos, però, va fatta una precisazione: perfino in una serata finita in festa, c'è stato chi ha storto la bocca o arricciato il naso nell'intervallo. Molti tifosi e colleghi si sono scatenati sui social con battute e ironie per i gol sbagliati nel primo tempo. E invece il giocatore c'è ed è presente, anche al netto di qualche errore che obiettivamente c'è stato, perché è un grande attaccante".