7 anni da miglior calciatore del Milan: le statistiche di Leao in rossonero

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Nella sua avventura in rossonero, Leao ha regalato tanto al club: ecco una carrellata delle statistiche del portoghese con il Milan.

Probabilmente era il momento giusto per separarsi, ma i sette anni di Rafael Leao al Milan, grazie ai tanti alti e nonostante i tanti bassi, sono e saranno indimenticabili. Lo ha detto anche lo stesso calciatore: "So di essere nella storia del Milan". E così è.

Perché, nella sua avventura in rossonero, Leao ha regalato tanto al club. Uno Scudetto nel 2021-2022 e una Supercoppa Italiana nel gennaio 2025 in quanto a trofei, tra l'altro entrambi col suo nome marchiato a fuoco, e una serie di statistiche che lo rendono di gran lunga il miglior calciatore rossonero degli ultimi 15 anni:

NUMERO TOTALE PRESENZE: 291

PRESENZE DA TITOLARE: 220

SOSTITUZIONI A GARA IN CORSO: 126

PRESENZE DA SUBENTRATO: 71

NUMERO TOTALE GOL: 80

NUMERO TOTALE ASSIST: 65

TOTALE MINUTI GIOCATI: 19671

MEDIA REALIZZATIVA: 0.27 gol/partita - 1 gol ogni 246 minuti

Per gol+assist, dunque, Leao si piazza all'ottavo posto di sempre nella storia del Milan. Al primo posto Gianni Rivera con 321 G/A, seguito da Andriy Shevchenko (221) e Gunnar Nordahl (216). Più indietro Kakà (185), Marco Van Basten (170), Josè Altafini (151) e Filippo Inzaghi (149).

IL SALUTO DEL MILAN A LEAO

È, ovviamente, il momento anche per i saluti. Nel primo post, il club rossonero ha scritto: "Sette anni insieme e così tanti momenti che non dimenticheremo mai Grazie di tutto, Rafa". Poi, è stato postato un video che riassume tante delle straordinarie giocate che Leao ha regalato alla squadra e ai tifosi milanisti in questi sette anni, nei quali ha vinto uno Scudetto nel 2021-2022 e una Supercoppa Italiana nel gennaio 2025.