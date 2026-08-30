È in corso di valutazione la possibilità che Hutchinson prenda la 10 del Milan

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in corso di valutazione la possibilità che Omari Hutchinson prenda la maglia numero 10.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è "in corso di valutazione la possibilità che Omari Hutchinson prenda la maglia numero 10, che ha avuto nelle giovanili di Chelsea e Arsenal. Al Milan, il numero è stato appena lasciato libero da Rafa Leao, che nelle ultime ore è volato a Istanbul per giocare con il Galatasaray". Hutchinson - sempre secondo la Rosea - "arriva dal Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto. Un'opportunità importante per il Milan, che lo potrà valutare durante la stagione, e una scelta forte da parte del Forest, che appena un anno fa lo aveva pagato più di 40 milioni".

MILAN, CHI È HUTCHINSON

L’esordio in Premier League avviene nella stagione 2022/2023 con la maglia del Chelsea dove subentra per soli 22 minuti. La stagione successiva, la 2023/2024, l’inglese passa all’Ipswich Town dove realizza 3 gol e 2 assist in 31 presenze. Il boom avviene poi nella scorsa stagione, quando, passato al Nottingham Forest per 43 milioni di sterline, realizza in 40 presenze tra campionato ed Europa League 1 gol e 7 assist. Non numeri da capogiro certamente ma che dimostrano lo stesso la qualità del ragazzo nell’ultima trequarti di campo, zona dove i rossoneri, fino a questo momento, hanno peccato parecchio proprio nel trovare la giocata del singolo che possa portare un'occasione da rete.