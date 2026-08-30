Con la cessione di Leao, il Milan mette a segno 27,7 milioni di plusvalenza: tutti i dati
È ufficiale: Rafael Leão è un nuovo giocatore del Galatasaray per 38 milioni di euro - e non 45 come era filtrato da ambienti rossoneri nei giorni scorsi - più una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Un'operazione che al Milan genera circa 27,7 milioni di plusvalenza (se contiamo anche i primi due mesi del bilancio 26/27 ammortizzati) e libera circa 10,5 milioni di costi di gestione residui. L'effetto economico positivo complessivo rispetto al mantenimento del giocatore per tutta la stagione è quindi nell'ordine dei 38,26 milioni di euro.
CESSIONE LEAO, LA PLUSVALENZA PER IL MILAN
Valore netto contabile al 30/06/2025: €16,818 mln
Ammortamento annuo: €5,606 mln
Valore netto al 30/06/2026: €11,212 mln
Valore residuo di Leão al 30 agosto 2026: €10,278 mln
Cessione al Galatasary: 38 mln
Plusvalenza: 27,722 milioni
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