Come il Milan ha salutato Leao: "Sette anni e tanti momenti indimenticabili. Grazie di tutto, Rafa"
Il Milan ha pubblicato due post sui suoi canali social per salutare Rafael Leao, passato ufficialmente al Galatasary come da comunicato di seguito: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü. Il Club ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".
IL SALUTO DEL MILAN A LEAO
È, ovviamente, il momento anche per i saluti. Nel primo post, il club rossonero ha scritto: "Sette anni insieme e così tanti momenti che non dimenticheremo mai Grazie di tutto, Rafa". Poi, è stato postato un video che riassume tante delle straordinarie giocate che Leao ha regalato alla squadra e ai tifosi milanisti in questi sette anni, nei quali ha vinto uno Scudetto nel 2021-2022 e una Supercoppa Italiana nel gennaio 2025.
One last taste of Rafa’s magic 🏄♂️ ✨ pic.twitter.com/pErZkoZ8aE— AC Milan (@acmilan) August 30, 2026
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