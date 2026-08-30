Come il Milan ha salutato Leao: "Sette anni e tanti momenti indimenticabili. Grazie di tutto, Rafa"

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Il Milan ha pubblicato due post sui suoi canali social per salutare Rafael Leao, passato ufficialmente al Galatasary come da comunicato.

Il Milan ha pubblicato due post sui suoi canali social per salutare Rafael Leao, passato ufficialmente al Galatasary come da comunicato di seguito: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü. Il Club ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".

IL SALUTO DEL MILAN A LEAO

È, ovviamente, il momento anche per i saluti. Nel primo post, il club rossonero ha scritto: "Sette anni insieme e così tanti momenti che non dimenticheremo mai Grazie di tutto, Rafa". Poi, è stato postato un video che riassume tante delle straordinarie giocate che Leao ha regalato alla squadra e ai tifosi milanisti in questi sette anni, nei quali ha vinto uno Scudetto nel 2021-2022 e una Supercoppa Italiana nel gennaio 2025.