Pedullà: "La cessione di Leao al Galatasaray blocca il mercato in entrata del Napoli"

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Alfredo Pedullà ha parlato del mercato del Napoli, strettamente collegato all'operazione Leao-Galatasaray: il motivo

Nel corso del consueto appuntamento con Sporitalia mercato, Alfredo Pedullà ha parlato del trasferimento di Leao al Galatasaray definendolo il principale motivo di blocco del calciomercato in entrata del Napoli:

"La cosa che mi colpisce di più oggi è che l'operazione Leao-Galatasaray blocca all'80% il mercato del Napoli. Hai delle avvisaglie. Guiu che ieri sera abbiamo detto non essere convinto di andare a Napoli, è già andato al Lipsia. Siamo ai passaggi formali. Il Napoli pensava di prendere 25 milioni dal Galatasaray per Lang, che adesso potrebbe essere un piano B per l'Atalanta ma c'è possibilità che resti".