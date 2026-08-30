Calamai incuriosito da Amorim: "Mi intrigano le sue scelte. La domanda è: è un mago dei cambi o sbaglia le formazioni?"

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Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW Luca Calamai ha parlato di Amorim e del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato di Milan soffermandosi su Ruben Amorim e sulle scelte iniziali di formazione del tecnico portoghese ma non solo:

"Il Milan invece torna in copertina. Le scelte forti di Gerry Cardinale hanno una loro logica. Il proprietario del club rossonero ha voluto dare un taglio netto con il passato. Via Leao, uno dei protagonisti degli ultimi fallimenti sportivi e fuori rosa quelli che non rientrano nel nuovo progetto tecnico. Aspettiamo la prima sosta del campionato per capire se questa rivoluzione può funzionare e se il Milan può tornare a lottare per lo scudetto. Per il momento mi intrigano di più le scelte di Amorim. Prima sfida con Rabiot in panchina. Il francese resta a mio giudizio uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Non inserirlo nell’undici iniziale mi aveva sorpreso. Di fatto quando entra Rabiot il Milan cambia passo e vince. Stessa storia contro il Venezia. Tra i bocciati di inizio gare c’è Selemaekers. Il Milan arranca, soffre l’atteggiamento aggressivo degli avversari. Poi, entra Selemaekers e arrivano i tre punti e la vetta della classifica. La domanda è: Amorim è un mago dei cambi o sbaglia le formazioni iniziali? Non riesco a dare per il momento la risposta. Aspetto le sue prossime scelte iniziali. Il tecnico portoghese resta al momento un gigantesco punto interrogativo".