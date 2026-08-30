Il futuro di Krösche all'Eintrach è in bilico: potrebbe lasciare già a settembre
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Markus Krösche potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte per delle divergenze interne con club e area sportiva
Clima teso all'Eintrach Francoforte attorno a Markus Krösche. Dopo il 3-3 contro l'Union Berlino, il dirigente ha annullato un'intervista con Sky e ha preferito non commentare le indiscrezioni sul suo futuro. Secondo la BILD, il rapporto con il club potrebbe interrompersi già a settembre, nonostante un contratto fino al 2028.
Alla base ci sarebbero divergenze sul mercato con Adolf Hutter e un rpporto non più semplice con il consiglio di sorveglianza. La situazione verrà discussa dopo la chiusura del mercato, ma la sensazione è che a settembre le strade di Krösche e l'Eintracht si potranno separare.
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