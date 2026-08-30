La classifica di Serie A aggiornata dopo le partite del sabato

La classifica di Serie A aggiornata dopo le partite del sabatoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Lorenzo De Angelis
La classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del sabato di Serie A

La classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del sabato di Serie A, che ha visto Juventus, Frosinone, Udinese e Sassuolo vincere le rispettive partite. 

LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA

Milan 6*
Juventus 6*
Udinese 4*
Inter 3
Napoli 3
Cagliari 3
Lazio 3
Roma 3
Sassuolo 3*
Como 1
Frosinone 0
Lecce 0
Atalanta 0
Bologna 0
Genoa 0
Parma 0*
Fiorentina 0*
Torino 0*
Monza 0*
Venezia 0*

*Una partita in più