Leao ha scelto il suo nuovo numero di maglia: al Galatasaray indosserà il 27
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Leao ha scelto il numero di maglia che indosserà in questa sua nuova avventura al Galatasaray.
Rafael Leao ha scelto il numero che indosserà al Galatasaray: il 27. La nuova maglia del portoghese è stata svelata ieri allo stadio durante la sua presentazione davanti ai suoi nuovi tifosi, che ieri in tantissimi lo hanno accolto all'aeroporto di Istanbul.
Un dettaglio che segna simbolicamente l'inizio della nuova avventura in Turchia dell'ex numero 10 del Milan, in attesa ovviamente dell'ufficialità. Per Leao comincia così un nuovo capitolo della carriera, con la 27 sulle spalle.
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