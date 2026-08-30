Calciomercato UFFICIALE: il Milan cede a titolo definitivo Leao al Galatasaray. Il comunicato

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AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü.

Si riporta di seguito il comunicato con cui il Milan ha ufficializzato la cessione di Leao al Galatasaray:

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü. Il Club ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".

IL SALUTO DI LEAO AL MILAN

L'ex numero 10 del Milan ha anche parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti in aeroporto prima di salutare per l'ultima volta l'Italia.

Le emozioni?

"Sono già passate. Come ho già detto ieri ero allo stadio, con i miei ex compagni. L'emozione dell'ultima a San Siro. Volevo essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energie. Non è stato possibile però auguro il meglio al Milan e continuerà a guardarli da lontano. La vita è così. Un ciclo finisce, se ne apre un altro. Sono molto contento di cominciare una nuova avventura in un nuovo paese, in un club che sta facendo molto bene. L'anno scorso hanno dimostrato cosa possono fare in Champions League, competizione che per me è molto importante. L'obiettivo è aggiungere qualità alla loro squadra, che hanno però giocatori già forti".

Un saluto ai tifosi

"Grazie mille per tutto. Sin dal primo giorno mi sono sentito a casa. Ogni volta che la mia famiglia è venuta a Milano si sentiva a casa. Sono stato molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto trofei importanti e porterò il Milan ovunque".