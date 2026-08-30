"Sandro, qual è il punteggio?". I tifosi del Newcastle prendono in giro Tonali dopo il 2-0 contro gli Spurs
Il trasferimento dell'estate in Inghilterra è stato sicuramente quello di Sandro Tonali al Tottenham per oltre 100 milioni di euro, con il centrocampista italiano che ha lasciato il Newcastle dopo soli tre anni. L'ex Milan si è lasciato in buoni rapporti con i tifosi Magpies, che gli hanno riservato comunque il solito trattamento "banter", tipico del mondo anglosassone.
Dopo Tottenham-Newcastle 0-2, seconda sconfitta di fila per la squadra di De Zerbi nonostante le numerose occasioni create, i tifosi bianconeri hanno rivolto a Tonali un paio di cori di scherno: "Sandro, qual è il punteggio?" e anche "Saresti dovuto rimanere in un big club". Le prime due uscite in maglia Spurs del centrocampista non sono state sicuramente all'altezza della cifra pagata dal club londinese.
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