Marianella: "Hutchinson non è un nome sexy, ma è un'idea straordinaria: mi piace tantissimo"

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Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport su Omari Hutchinson, trequartista in arrivo nel Milan di Ruben Amorim

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport su Omari Hutchinson, trequartista in arrivo nel Milan di Ruben Amorim: "Mi piace tantissimo. Mi sembra un’idea straordinaria del Milan perché non è uno di quei nomi sexy del calciomercato, di quelli inseguiti che finiscono costantemente sulle prime pagine, ma è un giocatore davvero forte. Io l’ho visto soprattutto con la maglia dell'Ipswich ed è un profilo cresciuto in settori giovanili importanti: Arsenal prima, Chelsea poi. Può giocare largo a destra per accentrarsi, può agire dietro la punta o fare tecnicamente anche la seconda punta di movimento. Non è un giocatore strutturato perché è piccolino, ma ha tantissimo talento, grande velocità e tanto movimento. A me piace tantissimo, è davvero una bellissima idea del Milan: parliamo di Omari Hutchinson, un gran colpo se la trattativa andrà a buon fine".

HUTCHINSON IN ARRIVO A MILANO

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è fatta per Omari Hutchinson al Milan! Il calciatore inglese classe 2003 sbarcherà nella prima serata di oggi a Milano per poi sostenere, con altissima probabilità nella giornata di domani, le visite mediche previe alla firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per un anno. L'operazione, infatti, prevede che Hutchinson arrivi in rossonero in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo a seconda di determinate condizioni.