Biasin: "Ci sono squadre superiori al Milan: servono almeno un paio di innesti per una rosa davvero completa"

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Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul Milan tra i primi risultati sul campo e le ultime notizie di calciomercato.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul Milan tra i primi risultati sul campo e le ultime notizie di calciomercato: "Io non credo che Amorim voglia inventare chissà quale calcio: vuole semplicemente trasmettere la propria idea. Nelle prime due uscite abbiamo visto un impatto importante da parte sua, con scelte che finora lo hanno premiato. Magari non sono state prestazioni perfette, ma un primo effetto lo ha già ottenuto: riportare entusiasmo nell'ambiente. Si è visto un pubblico che ha finalmente apprezzato un determinato tipo di dinamiche di campo. Sono arrivati sei punti e si è visto l'approccio giusto alla partita.

Poi credo che il mercato debba ancora portare almeno quelle due pedine fondamentali per completare l'organico e dare all'allenatore tutte le chiavi per fare il suo gioco. Le premesse, comunque, restano molto interessanti.

Dopodiché servirà capire a che livello sia la concorrenza: ci sono squadre certamente superiori al Milan sul piano del potenziale, ma Amorim ha dimostrato di avere le idee chiarissime. Ha preso un gruppo di giocatori, ha detto loro chiaramente che non facevano parte del progetto e li ha messi da parte. Vuole andare avanti con la propria visione, fatta di principi forti: non si fa problemi a lanciare titolari ragazzi di 18 anni o ad adattare giocatori in zone di campo che magari non sono propriamente le loro.

L'intenzione di fondo mi sembra ottima: provare a convincere tutto l'ambiente che si possa raggiungere l'obiettivo, ovvero la qualificazione in Champions League, attraverso una proposta di calcio moderna. Questo è un ottimo punto di partenza; adesso però il resto deve farlo la società. Da qui a martedì servono almeno un paio di innesti per garantire ad Amorim una rosa davvero completa".