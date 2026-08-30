Mastroianni: "Leao è stato forte, a tratti stupendo, ma ultimamente anche indisponente"

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Mastroianni ha parlato di Leao, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray dopo 7 anni di Milan

Nel post partita di Milan-Venezia Dario Mastroianni ha parlato di Rafael Leao, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray nelle prossime ore. Di seguito le sue dichiarazioni:

“È stato forte, a tratti stupendo. Poi c’è stato un momento di rottura che si incastra con la stagione con Pioli quando cerca di ristrutturare. Lì gli viene dato un carico di responsabilità, doveva essere un leader, e lì si è capito che trascinatore non poteva esserlo. Il buco nero si apre con fonseca. Le immagini del colino break con Theo Hernandez, l’anno scorso la scaramuccia con Pulisic. È stato forte, a tratti stupendo, ultimamente anche indisponente per un Leao che, al top del top, non è un giocatore normale”.