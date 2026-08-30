Mastroianni: "Leao è stato forte, a tratti stupendo, ma ultimamente anche indisponente"
MilanNews.it
Mastroianni ha parlato di Leao, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray dopo 7 anni di Milan
Nel post partita di Milan-Venezia Dario Mastroianni ha parlato di Rafael Leao, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray nelle prossime ore. Di seguito le sue dichiarazioni:
“È stato forte, a tratti stupendo. Poi c’è stato un momento di rottura che si incastra con la stagione con Pioli quando cerca di ristrutturare. Lì gli viene dato un carico di responsabilità, doveva essere un leader, e lì si è capito che trascinatore non poteva esserlo. Il buco nero si apre con fonseca. Le immagini del colino break con Theo Hernandez, l’anno scorso la scaramuccia con Pulisic. È stato forte, a tratti stupendo, ultimamente anche indisponente per un Leao che, al top del top, non è un giocatore normale”.
Pubblicità
News
Biasin: "Ci sono squadre superiori al Milan: servono almeno un paio di innesti per una rosa davvero completa"
Note positive, ma troppi rischi. Squadra incompleta. Il difensore è fondamentale. Ramos è un vero 9. Bravo Chukwuezedi Andrea Longoni
Le più lette
3 Pellegatti: "Sentivo già, immaginavo già: '70 milioni per una riserva!'. Poi Ramos ha segnato un gol bellissimo"
4 Cuomo: "Ricordo quando ebbi un battibecco con Leao: chiesi io un confronto. Ieri, invece, gli è stato consigliato di fare la cosa giusta"
Primo Piano
Primo PianoCalciomercato Milan in corso, ma occhio ai cambi in dirigenza: avvicendamento Krosche-Almstadt?
Live MNNotizie calciomercato Milan: la giornata LIVE! Fatta per Hutchinson, Gimenez al Porto, cifre Leao
Gila, pilastro indispensabile per la difesa rossonera: la sua presenza in campo fa tutta la differenza del mondo
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Il tributo a Franco Baresi e il primo goal di Gonçalo Ramos... Inizia così il dopo Leao
Luca SerafiniLeao, un enorme rimpianto. Bene gli acquisti (ne mancano un paio), ma gli esuberi sono errori gravi. Non pressate Cisse
Franco OrdinePerché va puntellata la difesa. Se Leao resta è un problema. RedBird in DAZN vuol dire…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com