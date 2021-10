Cinque calciatori dell'Inghilterra sono no vax: Mondiale a rischio?

Cinque calciatori della nazionale inglese appartengono alla categoria dei no vax. E' scandalo in Inghilterra. Come ricostruito dal Sun, ci sono cinque elementi di Gareth Southgate, tre dei quali in campo anche nella finale degli Europei contro l'Italia, che si rifiutano di vaccinarsi per diversi motivi: chi crede di essere troppo in forma e giovane per contrarre il virus, chi invece crede a teorie complottiste secondo cui il vaccino è uno strumento del governo per spiarci, altri assecondano invece la volontà delle compagne. Per loro, però, il Mondiale così è a rischio: Gianni Infantino, infatti, ha deciso di vietare la partecipazione a Qatar 2022 a quei calciatori che continueranno a non volere il vaccino.