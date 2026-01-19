Clamoroso in Coppa d'Africa: Brahim sbaglia un rigore con lo scavetto all'ultimo e il Senegal vince

Clamoroso in Coppa d'Africa: Brahim sbaglia un rigore con lo scavetto all'ultimo e il Senegal vinceMilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Senegal ha vinto la Coppa d'Africa grazie al successo per 1-0 nella finale giocata contro il Marocco, a Rabat. Autore della rete decisiva Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, al 4' del primo supplementare. I tempi regolamentari si erano conclusi 0-0, dopo che i padroni di casa avevano sbagliato un rigore nel recupero con Brahim Diaz. Per il Senegal é il secondo successo, dopo quello del 2021. (ANSA).