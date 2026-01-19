Clamoroso in Coppa d'Africa: Brahim sbaglia un rigore con lo scavetto all'ultimo e il Senegal vince
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Senegal ha vinto la Coppa d'Africa grazie al successo per 1-0 nella finale giocata contro il Marocco, a Rabat. Autore della rete decisiva Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, al 4' del primo supplementare. I tempi regolamentari si erano conclusi 0-0, dopo che i padroni di casa avevano sbagliato un rigore nel recupero con Brahim Diaz. Per il Senegal é il secondo successo, dopo quello del 2021. (ANSA).
Pubblicità
News
Ramazzotti: "L'operazione di pagare il debito con Elliott è avviata e potrebbe concludersi nell'arco di qualche settimana"
Ciao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturnodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 LIVE MN - Falcone: "Se devo dire chi mi ha impressionato di più, dico l'inter, un pochino più favorita, ma anche il Milan può dire la sua"
2 Falcone: "Rispetto all'Inter, il Milan ci ha messo di più a farci gol. La sensazione dal campo era che con l'Inter appena acceleravano ci facevamo male"
3 LIVE MN - Jashari: "Infortunio uno shock: avevo lottato tanto per venire qui. Posso giocare da 6 e da 8"
4 LIVE MN - Di Francesco: "Se c'è una squadra che può dare fastidio all'Inter è il Milan. Camarda? Non faccio il dottore"
Primo Piano
Il CorSera annuncia: "Elliott verso l’uscita dal Milan: ecco chi lo sostituirà". E occhio al nome forte Calvelli
Volete sapere quanti passaggi ha fatto il Milan col Lecce? Non ci crederete mai... Allegri, hai ragione sempre tu
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com