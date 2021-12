Classifica aggiornata: sconfitta per il Napoli contro l'Atalanta, Milan in testa

Sconfitta al Maradona per il Napoli, battuto per 3-2 dall'Atalanta nel terzo anticipo della sedicesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno ottenuto i tre punti in rimonta grazie alle reti di Malinovsky, Demiral e Freuler mentre ai partenopei non sono bastati i gol di Zielinski e Mertens. Il Napoli ha quindi ceduto il primo posto solitario al Milan, capolista con 38 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 38*

Inter 37*

Napoli 36*

Atalanta 34*

Roma 25*

Fiorentina 24

Juventus 24

Bologna 24

Lazio 22

Verona 20

Empoli 20

Sassuolo 19

Torino 18

Udinese 16

Sampdoria 15

Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 9

Salernitana 8*

*Una partita in più.