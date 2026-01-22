Classifica ricavi 24-25: dominio Real (oltre un miliardo!), nessuna italiana nella Top 10. Milan 15°

Classifica ricavi 24-25: dominio Real (oltre un miliardo!), nessuna italiana nella Top 10. Milan 15°MilanNews.it
Oggi alle 15:11News
di Enrico Ferrazzi

Il sito della Gazzetta dello Sport riporta la classifica dei ricavi, stilata dalla Football Money League di Deloitte, relativa alla stagione 2024-25: in vetta a questa speciale graduatoria c'è il Real Madrid con 1161 milioni di euro di ricavi, seguito da Barcellona (975 milioni), Bayer Monaco (861), Psg (837), Liverpool  (836), Manchester City (829), Arsenal (822), Manchester United (793), Tottenham (673) e Chelsea (584). 

Nessuna squadra italiana dunque nella Top 10 dove troviamo sei squadre di Premier, due di Liga, una di Bundesliga e una di Ligue 1. Il primo club di Serie A in questa classifica è l'Inter (11^) con 538 milioni di ricavi. Il Milan è al 15° posto  con 410 milioni, davanti alla Juventus che è 16^ con 402 milioni.