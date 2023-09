Colantuono: "Sportiello si è fatto trovare pronto all'esordio con il Milan. Con lui i rossoneri possono dormire su sette cuscini"

Intervistato da Tuttosport, Stefano Colantuono, ex allenatore di Marco Sportiello ai tempi dell'Atalanta, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Se può sognare di diventare il portiere titolare del Milan? Al Milan ci sono determinate gerarchie. Non so quanto starà fuori Maignan, però posso dirle che Sportiello all'esordio col Diavolo si è fatto trovare pronto. E sarà così sin quando giocherà. Da questo punto di vista i rossoneri possono dormire su sette cuscini, come si suol dire".