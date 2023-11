Collovati: "Milan Leao-dipendente e ha seri problemi difensivi"

vedi letture

L'ex calciatore campione del mondo Fulvio Collovati è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Social Club" per parlare di Milan-Fiorentina: "Per il Milan è l'ltima chance in Champions perciò pensa al Borussia ma deve incontrare la Fiorentina che va lì per vincere cercando di approfittare delle difficoltà in attacco. La Fiorentina deve avere coraggio come a Napoli, ogni partita è una sua storia, ma è un'opportunità che deve saper cogliere.

Qual è il giocatore decisivo della Fiorentina? Penso due giocatori importanti sono Bonaventura e Gonzalez. Il Milan ha seri problemi difensivi, la coppia dello scudetto che aveva subito pochi gol ma ora ha problemi difensivi rd è senza Leao. Per me la squadra è Leao-dipendente perché l'unico in grado di inventare qualcosa o accelerare. Tutti perciò i viola possono essere decisivi, ci vorrebbero attaccanti che oggi in pochi hanno e quindi avere centrocampisti che si inseriscono come Bonaventura o Gonzalez è importante