Colombo l'uomo giusto per l'Empoli? Trevisani non ha dubbi

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani è intervenuto durante la rubrica 'Il Gelato' rispondendo ad una domanda relativa al futuro del giovane attaccante del Milan Lorenzo Colombo, l'anno scorso al Monza ed oggi accostato con insistenza all'Empoli, da poco "orfano" di Cambiaghi, nuovo giocatore del Bologna. Queste le sue dichiarazioni.

L'Empoli farebbe bene a puntare su Lorenzo Colombo?

"Si. Piacciono Colombo ed Esposito, e sono due calciatori che non solo prenderei ma che farei giocare insieme anche per caratteristiche tecniche."

COLOMBO VERSO L'EMPOLI: LA SITUAZIONE

Fra i possibili partenti in casa Milan c'è Lorenzo Colombo, l'anno scorso al Monza di Raffaele Palladino, con il quale ha collezionato 25 presenze in Serie A, 4 gol, uno proprio contro il Diavolo, ed un assist. Con l'arrivo di Morata, possibilmente anche di un altro attaccante e con la presenza in rosa di Luka Jovic, lo spazio per il 2002 diventa pochissimo, motivo per il quale il Milan sarebbe al lavoro in questo calciomercato per trovargli una sistemazione migliore.

Questa potrebbe rispondere al nome dell'Empoli. che stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport avrebbe intensificato i dialoghi con la dirigenza rossonera per far sbarcare in Toscana Lorenzo Colombo. Il nodo, però, è rappresentato dalla formula, perché al momento non si sarebbe ancora deciso se far partire il ragazzo in prestito secco o con diritto di riscatto.