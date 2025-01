COM-MIL (0-0): cartellino facile questa sera, anche Musah ammonito da Manganiello

Una lista che sembra non finire più. Poco fa ammonito Jimenez per un fallo tattico a centrocampo, poco dopo è il turno di Musah che per un intervento in scivolata si vede estrarre un altro cartellino, il primo della sua partita.

Milan che resta poco lucido e molto nervoso. Anche grazie ai cambi fatti da Conceicao, la squadra non sembra voler reagire in questa scialba serata di campionato.