Come sarà giocare a San Siro? Odogu sogna il momento e risponde sinceramente

David Odogu è stato il decimo e ultimo accquisto del Milan per la campagna estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Il giovanissimo difensore tedesco, classe 2006, è arrivato dal Wolfsburg a sorpresa e ha firmato un contratto quadriennale con opzione di un anno in più, il quinto. Ieri è atterrato a Milano nel pomeriggio, ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Oggi era in campo a Milanello a conoscere il mister Allegri e chi c'è della squadra. Le parole di David Odogu nella sua prima intervista con Milan Tv.

Come sarà giocare a San Siro?

"Sarà incredibile. Non ci sono ancora stato ma ci andrò presto. Ho visto tante partite in TV e conosco la storia dello stadio, le grandi partite che sono state giocate come i derby. È incredibile immaginare di giocare lì ma è anche una grande responsabilità. Voglio lavorare duro, crescere e diventare un grande giocatore, disputando tante partite in quello stadio"

Un messaggio per i tifosi rossoneri:

"Ciao tifosi del Milan, sono David Odogu e sono davvero orgoglioso e felice di essere qui. Non vedo l'ora di vedervi a San Siro. Vogliamo vincere, darò tutto per me stesso e questa maglia. Ciao, forza Milan"