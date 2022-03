Come sta vivendo il 1° posto? Pioli: "Attento e concentrato, le trappole sono ovunque"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Freed from desire, come recita la canzone del suo coro, significa libero dal desiderio. Come vive questo momento Pioli? È libero dal desiderio o vive la pressione Scudetto? È una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia del match contro il Cagliari ha risposto così: "Con grande attenzione, concentrazione. Le trappole e gli ostacoli sono ancora tanti. Ci sono ancora tante partite, se pensiamo troppo avanti ci perdiamo la nostra realtà del momento. E questo non deve succedere".