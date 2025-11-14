Come verrà rifunzionalizzato San Siro? Le ipotesi e le tempistiche

Cosa sarà di San Siro dopo che Milan e Inter avranno costruito il nuovo stadio? Il progetto dei due club, che dal 5 novembre sono i nuovi proprietari dello stadio milanese, prevede che il Meazza verrà in gran parte demolito: verrà conservata solamente una piccola porzione in zona Sud-Est, all’angolo tra la tribuna arancio e la curva Sud del Milan, con il 30% delle caratteristiche rampe.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega poi che non si sa ancora come verrà rifunzionalizzato quello che rimarrà di San Siro. Le ipotesi sono diverse: dal museo a degli uffici. La demolizione dovrebbe iniziare a metà 2031 e dovrebbe durare circa un anno. La rifunzionalizzazione dei resti sarà completata entro il novembre 2035, quando tutta l’area di San Siro avrà assunto un volto nuovo.

