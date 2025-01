Como-Milan, domani non ci sarà la conferenza stampa di Conceiçao

Come spesso è accaduto anche nel recente passato, in occasione di un calendario particolarmente fitto è prassi che al Milan venga saltata una conferenza stampa: per questo domani Sergio Conceiçao non sarà in conferenza per presentare la sfida di martedì pomeriggio contro il Como.

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: martedì 14 gennaio 2025

Ore: 18.30

Stadio: Comunale Giuseppe Sinigaglia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it