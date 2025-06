Comolli ha annunciato chi sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, si sta presentando in conferenza stampa dalla Continassa.

Ha detto Comolli: "Per la stagione 25/26 Igor Tudor rimarrà allenatore e speriamo anche altro. E devo parlarvi anche del ruolo di Chiellini. Abbiamo parlato con Scanavino, con lui, con il presidente e il proprietario. Non solo un ruolo di campo ma anche direttore tecnico. Sarà anche il rappresentante della Juventus con la Lega Serie A e la Federazione, ci sono diversi aspetti su cui stiamo lavorando assieme. C'è pure il rapporto con suo fratello che ci sarà d'aiuto, sono molto interessato anche all'aspetto dell'accademia. Da un ambito all'altro, ci occuperemo di tanti temi: dai giovani alla prima squadra e anche in questo caso Giorgio se ne occuperà".

Comolli ha quindi ulteriormente sviscerato il tema struttura dirigenziale: Avremo una figura dirigenziale che sarà coinvolta nel calciomercato, sempre con un occhio all'accademia, il direttore sportivo e uno tecnico. Siamo convinti che questa sia la struttura migliore che possiamo avere. Ho ben chiara in testa la persona per questo tipo di ruolo, mi chiederete dei nomi ma non ve li darò. Il profilo però mi è chiaro. C'è un processo di reclutamento per queste due posizioni chiave, non succede tutto in una notte".