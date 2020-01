Compagnoni: "Il Milan paga anni di errori su errori"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato la situazione in casa rossonera: "Il Milan paga anni e anni di errori su errori, fatico a ricordare una società, una squadra, che per tanti anni ha dovuto subire troppi errori di gestione. Il Milan ha speso 120 milioni per tre centravanti, André Silva, Piatek e Leao, e poi hanno dovuto richiamare Ibra che ha 38 anni. Il Milan prima o poi dovrà rivenire fuori ma nel breve non è facile. Ci vuole tempo, pazienza e tanta competenza. Ibra? Per carisma, fisicità potrebbe già essere determinante ma credo sia lontano dal 100% della condizione".