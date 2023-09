Compagnoni: "Milan, inammissibile che non ci sia un'alternativa a Giroud"

Intervenuto a Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni parla delle alternative a Giroud a disposizione di Pioli: “Okafor non potrà mai essere il vice Giroud, ha caratteristiche completamente diverse. Torniamo al discorso del mercato: singolarmente tutti bravi però come assortimento secondo me si poteva fare meglio. Ribadisco, sono tutti bravi. Anche Okafor è un buon giocatore. Ma è inammissibile che non ci sia un’alternativa a Giroud che fra pochi giorni farà 37 anni”.