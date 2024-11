Compagnoni su Leao: "Dà la sensazione di stare bene, di aver capito quali sono i suoi errori"

Nella serata di Sky Sport 24, il collega Maurizio Compagnoni ha parlato di Milan in vista della sfida di questa sera del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.

Leao torna in campo dal 1' minuto

"L'aveva fatto capire sabato sera a Monza insomma (Fonseca, ndr). Ma anche perché poi non è che abbia fatto bene Okafor, anzi, che ha bucato la prestazione di Monza, si è divorato due occasioni. Leao è entrato anche benino, ha fatto quella percussione, quel coast to coast straordinario, divorandosi però una volta davanti al portiere l'occasione.

Però dà la sensazione di stare bene, di aver capito quali sono i suoi errori. È chiaro che nella fase di non possesso non vederemo mai giocare come vuole l'allenatore, non ce l'ha proprio, però lo vedo più cattivo, più determinato. È possibile, perché con Leao lo è, che queste panchine, tre consecutive in camponato, più la sostituzione nel momento decisivo della partita contro il Bruges, abbiano avuto qualche effetto.

Leao può spaccare le partite, ed il Real Madrid in questo momento mi sembra una squadra che non ha grande equilibrio. Ha le difficoltà di cui parlava Gianfranco (Teotino, ndr) e aggiungo che la partita contro lo Stoccarda, l'hanno vinta, ma io l'ho vista quella partita ed i tedeschi meritavano molto di più del Real Madrid".