Compagnoni su Leão: "Ha caratteristiche diverse da Piatek"

Durante il suo intervento su Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato così di Rafael Leão, giovane attaccante portoghese del Milan: "Da quello che abbiamo visto, premettendo che a quell’età un giocatore è ancora in evoluzione, a me dà l’idea di essere più una prima punta che un esterno. In un 4-3-3 è più centravanti che esterno, ma è chiaro che abbia caratteristiche particolari. È molto diverso da Piatek, ama svariare, attacca gli spazi, è bravo tecnicamente. Non è Ibra”.