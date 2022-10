Compleanno Theo, i suoi numeri con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi Theo Hernandez compie 25 anni. Ripercorriamo i numeri del terzino francese in maglia rossonera. Hernandez arriva come scommessa nell'estate 2019, voluto e sponsorizzato da Paolo Maldini che ne diventa quasi il mentore, dato anche il ruolo in campo. In poco tempo Theo diventa titolare sia con Giampaolo che con Pioli. Oggi è un leader del Milan Campione d'Italia e uno dei laterali migliori del mondo. Con la maglia del Diavolo, Theo ha giocato 131 partite in cui ha segnato 21 gol e messo a referto 25 assist.