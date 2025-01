Con Walker salirebbero a 4 gli inglesi presenti nella rosa del Milan

Nelle prossime 24 ore il Milan dovrebbe chiudere i discorsi con il Manchester City per l'arrivo in rossonero di Kyle Walker. Il classe 1990 dovrebbe trasferirsi in rossonero in prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno.

Nel momento in cui il calciatore dovesse sbarcare a Milano, salirebbero a 4 i nazionali inglesi presenti all'interno della rosa del Milan. Oltre a Kyle Walker, infatti, il Diavolo ha già Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori e Tammy Abraham, che hanno in comune il fatto di essere tutti scuola Chelsea, a differenza del terzino del City, che è cresciuto nel settore giovanile dello Sheffield United.