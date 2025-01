Conceiçao a Dazn: "Calabria? Una parola di troppo, non è un problema. Theo e Leao a Zagabria giocano"

vedi letture

Il Milan ha vinto in maniera clamorosa e in rimonta nel finale la gara contro il Parma, 3-2. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico rossonero Sergio Conceicao. Le sue dichiarazioni.

Cos'è successo a fine partita?

"Io sono tutti i giorni nervoso (ride, ndr). Delle volte con questa adrenalina, si vive con passione questo sport. Sono cose che vanno bene per me, era una situazione della partita e niente è andata così. Come con i figli, quando andiamo al ristorante e c'è un comprtamento non corretto dobbiamo dire qualcosa: e allora io sono così, diretto e frontale. Ci siamo detti una parola di troppo: non è un problema, anzi i miei giocatori sono protetti da me e si è visto oggi, abbiamo vinto con lo spirito"

La squadra è la quarta volta che rimonta e sulle scelte...

"Io non volevo queste rimonte e volevoi vincere prima tranquillamente. Comunque questa è la dimostrazione del carattere e dello spirito. Dobbiamo migliorare sul gioco. Le scelte all'intervallo sono fatte per migliorare la squadra, indipendentemente dal nome. Theo e Leao ci hanno dato tanto tanto nel passato recente: niente da dire, dirò già che a Zagabria giocano. Sono scelte dell'allenatore, mi pagano per questo"

Manca un finalizzatore?

"Secondo me manca un po' l'equilibrio tra fase offensiva e difensiva, che sono connesse. Delle volte è tutto il processo e la dinamica della squadra che deve permettere di arrivare negli utlimi trenta metri in condizione di fare gol. Dobbiamo migliorare in fase difensiva: capiscono dove pressare l'avversario ma servono anche altre piccole cose"

Consolato Fofana?

"Era dispiaciuto, perderà una partita importante. Però io l'ho messo in campo e so che per i tifosi sono importanti i tre punti nel derby, ma per me sono importanti anche quelli di oggi. Sennò rischiavamo di perdere una e l'altra"

Cosa ha fatto nel post gara?

"Non vado a dire cosa ho fatto negli spogliatoi, scusate per il ritardo. Ci sono cose da programmare, domani lavoriamo per la partita di Champions. Tanti piccoli dettagli e alla fine guardiamo l'orologio ed è passato tanto tempo".