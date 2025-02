Conceiçao a MTV: "Abbiamo più soluzioni rispetto a un mese fa. Oggi ho voluto rischiare"

vedi letture

Sergio Conceiçao ai microfoni di DAZN commenta il successo del Milan sul campo dell'Empoli.

Sull'importanza della vittoria

"Ci sono tante cose positive, altre sulle quali dobbiamo continuare a lavorare. Ho scelto di non mettere subito un difensore centrale (dopo l'espulsione di Tomori, ndr) e andare avanti così. Non volevo togliere giocatori davanti perché volevo vincere la partita. Vero che l'equilibrio è fondamentale ma dobbiamo provarci tutti a vincere. Ci è andata bene perché anche loro sono finiti in dieci e la nostra qualità è uscita fuori".

Milan che ha più soluzioni in panchina

"Abbiamo più soluzioni di un mese fa. Avevo fiducia nel loro lavoro senza palla. Sappiamo della qualità tecnica che hanno ma serve che diano qualcosa di più senza palla. Io ho rischiato perché speravo di arrivare in porta e colpire anche in inferiorità numerica".