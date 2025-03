Conceiçao a rischio? Per Repubblica ci sono riflessioni in corso, pronto Tassotti

vedi letture

Sergio Conceiçao è a rischio esonero dopo il terzo ko di fila in campionato di ieri del suo Milan contro la Lazio? Secondo quanto riferisce l'edizione di Repubblica in edicola stamattina, c'è più di un dubbio sul destino del tecnico portoghese e ci sarebbero delle riflessioni in corso in via Aldo Rossi visto l'attuale nono posto in classifica del Diavolo. In caso di un nuovo ribaltone in panchina, sarebbe pronto Mauro Tassotti, attualmente membro dello staff tecnico del Milan Futuro.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match, Conceiçao ha spiegato: "Se ho pensato di fare un passo indietro? Quello che mi tocca di più sono i giocatori, vedere la loro faccia, la delusione, con una frustrazione grande. Io sono con loro. Sono qui per difendere i miei giocatori e il mio spogliatoio. Se dovrò lavorare due tre ore in più, lo farò. Siamo in una fase negativa a livello di risultati e di episodi. Continuiamo a lavorare, forte".