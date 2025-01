Conceiçao ancora alle prese con l'influenza: preallertati i due vice in vista della Juve

L'esordio di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan potrebbe essere rimandato, alla finale casomai. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, l'allenatore lusitano questa sera potrebbe non sedere in panchina contro la Juventus per via dell'influenza che lo starebbe tormentando dall'arrivo del Diavolo in Arabia Saudita.

A poche ore dall'attesa sfida l'ex tecnico del Porto non ha infatti ancora smaltito la febbre, arrivata ieri a toccare addirittura quota 39 come ammesso da lui stesso in conferenza stampa. Conceiçao sembra però intenzionato a stringere i denti per essere in panchina, ma in caso di forfait sono pronti a sostituirlo i suoi due vice ossia João Costa e Siramana Dembele.