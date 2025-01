Conceiçao come Ancelotti e Capello? I numeri in Champions premiano il tecnico portoghese

Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Girona, grazie al gol decisivo di Rafael Leão al 37', su assist di Ismaël Bennacer. Una prestazione solida che ha permesso ai rossoneri di mantenere la porta inviolata e di proseguire il cammino positivo in Champions League.

UN CAMMINO POSITIVO

I rossoneri di Sergio Conceição hanno vinto almeno cinque partite di fila per la terza volta nella sua storia in Champions League (cinque anche nel 2004/05, con Carlo Ancelotti come allenatore, e le prime sei in assoluto nella competizione, nel 1992/93, con Fabio Capello in panchina).

