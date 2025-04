Conceiçao commenta così la partita: "Al momento di mettere il giocatore davanti al portiere, siamo mancati. Il gol preso l'avevamo pure preparato"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, si è così espresso a DAZN nel post Milan-Atalanta: "Il primo tempo è stato equilibrato; siamo stati un po' più basso rispetto a quanto avevamo chiesto e preparato, ma loro non hanno creato occasioni. Abbiamo finito bene il primo tempo, però poi, al momento di mettere i giocatori davanti al portiere, non ci siamo riusciti e l'abbiamo pagata. Come nel secondo tempo. E loro, alla prima occasione, sono andati in gol; ne avevamo pure parlato dei cross sul secondo palo: è una loro caratteristica. Ma è andata così".

Perché poi sei passato a quattro?

"Non è che non mi è piaciuto, ma per provare a pareggiare".