Conceiçao: "Dovevamo cominciare la partita con più insistenza, era quello che avevamo preparato, con e senza palla"

Il Milan vince ancora in rimonta. Dopo la vittoria a Lecce della settimana scorsa, anche il Como viene recuperato dai rossoneri come era successo pure nella gara di andata dello scorso gennaio. Al vantaggio lariano nel primo tempo di Da Cunha, nella ripresa rispondono i soliti salvatori del Diavolo: prima Christian Pulisic e poi Tijjani Reijnders. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che, nonostante una prestazione non brillante, riescono a dare continuità di risultati.

Ai microfoni di DAZN, nel post gara, è intervenuto il tecnico rossonero Sergio Conceicao. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Rimonta che è meno frutto della casualità rispetto alle altre?

"Non era facile perché per i giocatori sotto 1-0 e con una squadra davanti che è molto ben allenata. Dovevamo cominciare a fare con più insistenza quello che avevamo preparato, con e senza palla. Abbiamo pressato e anche con la palla sapevamo le debolezze dell'avversario"

Che periodo sta vivendo Fofana?

"Youssouf quando sono arrivato qua, voi mi dicevate che aveva giocato tutte le partite: ed è vero ci sono periodi dove uno deve respirare un po'. La principale cosa che devo dire è che ogni giocatore che entra p per dare qualcosa alla squadra: questo vuol dire un bel gruppo, tutti hanno la voglia di fare e aiutare. Questo mi rende felice. Anche Tammy è entrato molto bene, dopo Rafa mi sembrava un po' stanco, ho messo Loftus che ha dato un po' più di peso perché è fortissimo fisicamente. Sono contento perché entrano con un bell'atteggiamento"