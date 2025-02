Conceiçao: “Inzaghi ha parlato anche del fallo a centrocampo da cui è nato il gol di Reijnders. Forse ha parlato così perché era deluso, forse pensava di trovare una squadra un po’ più debole nell’atteggiamento”

vedi letture

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa sulle parole di Simone Inzaghi sul rigore non concesso per il presunto fallo di Pavlovic su Thuram: "Non l'ho rivisto sinceramente. Inzaghi ha parlato anche del presunto fallo a centrocampo da cui è nato il primo gol di Reijnders, boh non lo so. Simone Parla di quello di cui deve parlare.

Forse ha detto così perchè era deluso, forse perché pensava di trovare una squadra un po' più inferiore dal punto di vista del gioco e dell'atteggiamento. Invece ha trovato di fronte una squadra forte e con grande ambizione nella partita. Non dovrei nemmeno commentare ciò che ha detto, è la sua opinione e la rispetto, tutto qua".