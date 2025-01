Conceiçao: "Posso dire che dopo i primi 45 minuti non ho dato baci ai giocatori nello spogliatoio"

Nel corso dell'intervista nel post gara di Juventus-Milan al nuovo tecnico rossonero Sergio Conceicao, l'allenatore ha parlato in conferenza stampa della gara di Riyad. Le sue parole.

Ha toccato qualche corda particolare nei giocatori in questi giorni?

“Ti posso dire che dopo i primi 45 minuti nello spogliatoio non ho dato baci ai giocatori. Mi sono arrabbiato un po’, non facevano quello che abbiamo preparato e questo mi fa arrabbiare un po’. Sto vivendo questo momento con un gruppo umile, un buon gruppo. A volte manca un po’ di quella buona cattiveria per arrivare a quel qualcosa in più, ma col tempo lo faremo. I giocatori hanno bisogno di una bella parola e anche di qualche botta. Non sono uno molto simpatico, non mi piace dare abbracci. Sono più le volte che mi arrabbio che il contrario. L’importante per loro è lavorare bene e avere tanta energia positiva. È un gruppo di qualità, sono molto contento del gruppo perché ha accettato il messaggio ed un allenatore che non sorride tanto. E questo mi fa piacere, perché io sono qua non per farmi amici ma per vincere. Questo è l’importante”