Condò: "Al Milan si stanno mordendo le mani per aver lasciato andare Gattuso"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24, ha sottolineato come al Milan possano esserci dei rimpianti per aver rinunciato a Gattuso lo scorso anno nonostante il -1 dal quarto posto e dalla Champions League: "Sono abbastanza convinto che al Milan si stiano mordendo le mani per il fatto di averlo lasciato andare. Quest'anno la squadra è più forte di quella dell'anno scorso ma il piazzamento non è stato ripetuto".