Condò ammette: "Al Milan si è intuito un conflitto interno che andrebbe ricomposto prima di rivedere i guasti dell'anno scorso"

vedi letture

Dopo la deludente sconfitta di San Siro contro la Cremonese, a commentare il primo turno di campionato, sulle colonne del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò che si è soffermato parecchio sul momento dei rossoneri.

Le parole di Condò su cosa servirebbe al Milan e sulla gestione del club:

"Dopo il ko di sabato il Milan ha aggiunto davanti il giovane Harder, ma dovrebbe assolutamente sforzarsi per un difensore affidabile - quello che il primo Kjaer fu per Pioli - mentre il resto deve portarlo Allegri col materiale che ha già a disposizione. Il problema vero è che sull'operazione Boniface, un'opportunità rischiosa ma a basso costo perché i due crociati hanno escluso dal mercato vip quello che era un giocatore forte, si è intuito un conflitto interno che andrebbe ricomposto prima di rivedere i guasti dell'anno scorso".