Condò: "Come fai a trovarti sotto di due gol dopo dieci minuti? Impossibile dare un voto"

Il Milan parte malissimo contro la Fiorentina e prende due gol nei primi dieci minuti di gara. Poi i rossoneri accorciano le distanze con Abraham e pareggiano nel secondo tempo con Luka Jovic, al secondo gol consecutivo. Un 2-2 che non serve molto nè alla squadra di Conceicao nè a quella di Palladino e che tiene invariata la distanza tra le due squadre, con il Milan che rimane nono e i Viola decimi. Al termine della gara, negli studi di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Paolo Condò.

Le parole di Condò sulla partita del Milan: "Voto ai rossoneri? Impossibile, voto da 4 a 8. La solita partita: non si può partire così e prendere due gol. Già prima di questa partita non li consideravo in corsa con la Champions. Come fai a trovarti sotto di due gol dopo dieci minuti? Poi bravi a mettere sotto assedio per molto tempo la Fiorentina, e poi è stata una partita con azioni belle da una parte e dall’altra".